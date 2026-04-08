【週刊少年サンデー 2026年19号】 4月8日 発売 価格：380円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年19号」を本日4月8日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙には、2号連続つながる表紙の第1弾として青山剛昌氏の「名探偵コナン」が登場。4月10日には劇場版「名探偵コナン」最新作となる「名探偵コナン ハイウェイの堕天