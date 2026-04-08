ＩＮＰＥＸはウリ気配。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が、日本時間の午前８時３０分過ぎ時点で一時１バレル＝９１ドル台に急落した。トランプ米大統領は７日夕（日本時間８日朝）、イランへの大規模攻撃を２週間停止することに同意するとＳＮＳに投稿した。これを受け、原油先物価格は急落しており、ＩＮＰＥＸなど石油関連株には売りが膨らんでいる。ＷＴＩ価格の７