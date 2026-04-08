アドバンテスト、ディスコ、レーザーテック、東京エレクトロンなど半導体製造装置の主力銘柄や、キオクシアホールディングス、イビデンなどの半導体メモリー・部材メーカー大手が一斉にカイ気配スタートで異彩高の様相となった。トランプ米大統領が７日、停戦交渉期限を目前にしてイランへの大規模攻撃を２週間延期することを表明、これを受けたリスクオンの流れが日経平均寄与度の高