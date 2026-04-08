ヘリオスが大幅高で５日ぶりに反発している。７日の取引終了後に、アルフレッサホールディングスの韓国子会社であるジェネセル社と、化粧品原材料となる培養上清の供給契約を締結したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 契約に基づき、ヒト（同種）骨髄由来体性幹細胞培養上清（ＨＬＳＩ０７１）について、初回発注分として１億４４００万円相当を受注した。７月以降順次製品を出荷する予定