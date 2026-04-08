トランザクションが４日続伸している。７日の取引終了後に、集計中の２月中間期連結業績について、売上高が従来予想の１４３億４０００万円から１４８億４５００万円（前年同期比９．９％増）へ、営業利益が２８億７３００万円から３１億６６００万円（同１６．２％増）へ、純利益が１９億４４００万円から２１億１７００万円（同７．７％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 中期経