「串カツ田中」を展開するユニシアホールディングスが６日続伸している。７日の取引終了後に発表した３月度の売上高で、直営店の既存店売上高が前年同月比１６．１％増となり、１７カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。 「無限串シリーズ」が累計販売本数２０００万本を突破する大ヒットとなり、客数が同１４．６％増となったことが牽引役となった。なお、全店売上高は同３０．４％増だった