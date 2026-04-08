ＰＯＰＥＲは３日ぶりに急反発している。７日の取引終了後、光通信傘下の光通信と共同保有者による株式保有比率が９．９９％から１０．７０％へ上昇したことが明らかになり、思惑視した買いが集まっている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は３月３１日。保有目的は「純投資」としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS