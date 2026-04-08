セイコーグループが反発している。全体相場の好地合いが追い風となっているもよう。また、同社及びセイコーフューチャークリエーションは７日、理化学研究所と共同で「理研－セイコー連携センター」を開設したと発表しており、これが材料視されている面もあるようだ。 これはバイオ実験自動化技術と精密制御技術の融合により、バイオものづくりを高度化するもの。研