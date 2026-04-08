太平洋セメントが４日続伸している。７日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、米投資運用会社ティー・ロウ・プライス社の日本法人ティー・ロウ・プライス・ジャパンと共同保有者による保有割合が６．６０％から６．６２％に上昇したことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は３月３１日となっている。 出所：MINKABU PRESS