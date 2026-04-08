先月行われた北中米W杯欧州プレーオフでルーマニア代表を率いていたミルチェア・ルチェスク監督が死去した。享年80だった。ルチェスク監督は24年8月からルーマニア代表を率い、7大会ぶりの出場となる北中米W杯行きを目指していた。欧州予選H組で3位となりながらも、ネーションズリーグの成績によってプレーオフに進出。しかし、3月26日の準決勝でトルコに0-1で敗れ、本大会行きを逃していた。チームは31日にスロバキア代表と