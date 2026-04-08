（CNN）イラン国家安全保障最高評議会は声明で、イランは大きな勝利を収め、米国側にイランの10項目の計画を受け入れることを強いたとの認識を示した。米国はこの計画の一環として、イランに対するすべての一次制裁および二次制裁を解除し、地域内のすべての基地から米軍を撤収させることに同意したという。評議会によれば、米国はイランによる核濃縮を受け入れ、ホルムズ海峡に対するイランの継続的な支配を認めることにも同意し