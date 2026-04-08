◆園田競馬４日目（４月８日）《下原理》３８勝。ダイシンアレス（９Ｒ）に力が入る。「逃げの形に持ち込めれば」（◎）。ファンシンレディー（１２Ｒ）も「条件が下がったので」（◎）。スマートサターン（７Ｒ）は「スムーズに運べれば」（○）。エギエネス（４Ｒ）も「外枠はいい」（○）。キークラシック（３Ｒ）は「園田コースの方が走りっぷりが良かった」（○）。《田野豊三》１勝を挙げ３６勝。期待のスマルト