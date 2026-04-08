◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。ドジャースは山本由伸投手（２７）が先発。３点を追う５回先頭での２打席目は３ボールから直球を捉えたが左飛だった。まずは両チーム無得点の２回無死二塁で打席へ。１ストライクから内角高めの９５・３マイル（約１