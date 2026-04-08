元楽天ポンセ、右膝前十字靭帯を手術米大リーグのブルージェイズは7日（日本時間8日）、今季新加入した元楽天のコディ・ポンセ投手が右膝の手術を受けると発表した。この日行われるドジャース戦の開始直前に流れたニュースに、海外のファンからは「呪われてるな」「不運すぎる」との声が上がっている。カナダのスポーツメディア「スポーツネット」のベン・ニコルソン・スミス記者はこの日、自身のXで「コディ・ポンセは前十字