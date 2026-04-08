◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発。昨季“伝説”をつくったトロントで、５回まで６２球で１安打６奪三振と好投を続けている。試合前のスタメン紹介で名前がコールされると、痛烈なブーイングを浴びた右腕。しかし、初回は３者連続三振と圧巻の投球で再び敵地を黙らせた。２回は