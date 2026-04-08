敵地ブルージェイズ戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと対戦。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場した。このカードは、昨秋のワールドシリーズ以来のトロントでの試合。5回の第3打席でアクシデントが発生。捕手と接触し、思わず声を上げるシーンがあった。無死一塁の場面で、捕手のバレンズエラが一塁走者を牽制。送球は大谷の体付近を通過した。この際、左打席に立っていた