◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２打席連続安打の期待がかかった５回無死一塁の３打席目は右飛に倒れた。打席の中では捕手が一塁に送球した際に捕手の右手が大谷の左腕に当たり、表情をゆがめてロバーツ監督やトレーナーが駆け寄った。痛みに