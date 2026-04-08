敵地ブルージェイズ戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと対戦した。5回表のプレーを巡りブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が猛抗議。審判から退場を宣告された。5回のドジャースの攻撃。無死一塁の場面でフリーランドを迎えると、ブルージェイズ先発ガウスマンがボークをとられた。この判定にシュナイダー監督は激怒。顔を真っ赤にして球審に詰め寄り、大声で猛抗議し