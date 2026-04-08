トロントでブルージェイズ戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと対戦している。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場した。このカードは、昨秋のワールドシリーズ以来のトロントでの試合。3回の第2打席で右翼フェンスを直撃する先制打を放つと、敵地の放送席から悲鳴が上がった。大谷は初回先頭の打席で四球を選び、昨季から続く連続試合出塁の自己記録を「42」へ伸ばした。そし