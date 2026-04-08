◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのＪ・シュナイダー監督（４６）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャース戦で退場処分を受けた。２点ビハインドの５回の守備。無死一塁でエース右腕ガウスマンがボークの判定を受けたことに対し、ベンチを飛び出して球審に猛抗議したが、退場処分を受けた瞬間に激高。帽子を地面にたたきつけると、その場で顔を赤ら