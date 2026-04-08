【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】男子プロに問われる「人間力」 プレー中の喫煙、ファン軽視はもってのほかです米ツアー初優勝と最後のマスターズ切符には届きませんでしたが、また大きな経験をしたのが久常涼です。バレロ・テキサス・オープン最終日、冷たい雨が降り続く中、1打差2位の通算13アンダーでスタート。スコアを2つ伸ばし、一時はトップに並びます。その後、スコアを崩して13アンダー8位で終わりまし