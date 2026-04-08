平昌、北京冬季五輪金メダリストで日本女子最多10個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（31）が6日、都内で引退会見を行った。【もっと読む】ミラノ冬季五輪はトラブル続出のトホホお粗末表彰台、メダル破損、デモ暴徒化、摩訶不思議な事件まで3月の世界選手権（オランダ）が現役最後のレースとなった高木は「いつも自分が憧れたアスリート像をこの先4年間、全うすることは厳しいかなとなった時に、引退すること