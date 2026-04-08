高松北警察署 高松市の繁華街で男性（28）を殴ってけがをさせたとして、住所・職業不詳の男（22）が8日、傷害の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、8日午前2時20分頃、高松市瓦町の繁華街で「路上で殴り合って片方が倒れている。1人は逃げた」と目撃者から110番通報がありました。 警察官が現場に駆け付けた際、男性は顔面から転倒して顔にけがをしていました。救急搬送時、歩いて話すこともできたという