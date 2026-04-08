【トランプ2.0 現地リポート】司法はトランプ大統領を止められるか？ 憲法修正14条に基づく「出生地主義」をめぐる攻防イラン戦争の出口が見えない中、トランプ大統領の支持率は下がり続けている。中間選挙で共和党が上下両院を失うとの見方も出る中、打ち出されたのが「有権者リスト」を作成する大統領令だ。不正防止を掲げるこの政策は、実際には数百万人の有権者を投票から排除する可能性がある。2020年の大統領選での敗北