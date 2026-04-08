【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#26タケカワユキヒデさん「Can't Buy Me Loveはカッコよかった！ ビートルズになりたかった！」アルバム『ハード・デイズ・ナイト』（1964年7月10日発売）?◇◇◇■『恋する二人』アルバム『ハード・デイズ・ナイト』の2曲目。今回は英文法のお話。みなさん「仮定法」って覚えてます？「アイ・シュッド・ハヴ・ノウン・ベター」という長い原題は、仮定法過去完