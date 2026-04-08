◇インターリーグドジャース─ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が7日（日本時間8日）、本拠でのドジャース戦で退場処分を受けた。0─2の5回、ドジャースのキム・ヘソンが四球で出塁すると、次打者・フリーランドへの1球目で先発・ガウスマンがボークの判定を受け、キムが二塁に進んだ。この判定をめぐり、シュナイダー監督がベンチを飛び出し、球審に抗議。顔を