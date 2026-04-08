俳優の吉田栄作（57）が8日までに自身のインスタグラムを更新し、家族で花見に出かけたことを明かし、自身の近影を披露した。「今年も家族で満開の桜を観ながら、春の到来を感じることが出来ました」と書き出し、桜の下で愛犬を抱くショットをアップ。「神様に感謝我が家の長女ティンクもw元気にしていますけっこう寝ている時間が長くなりましたが食欲もあり動物病院の先生もとてもよくして下さるので、まだまだ頑張