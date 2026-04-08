BLACKPINKのJISOO（ジス、31）の“太っ腹”ぶりが話題となった。自身がグローバル・アンバサダーを務める高級ブランド・ディオール社のバッグを所属事務所BLISSOO（ブリス）の社員にプレゼントしたという。複数の韓国メディアが報じ、話題となっている。同事務所スタッフが最近、SNSに「I love you CEO」「ジス最高」「代表、ありがとうございます」などのメッセージとともに、高級バッグの認証写真を掲載し、明らかになった。SNS