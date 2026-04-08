俳優高知東生（61）が8日までにXを更新。執行猶予について私見を述べた。「俺が言うんだから間違いないが、執行猶予ってのは、殆ど無罪放免と同じなんだよ」と前置きした上で「別になんの義務もないし、もっと言えばいつ執行猶予が終わったのかもよく分からないくらい」と書き出した。続けて「日本は執行猶予か実刑しかないけど、依存症犯罪にはその中間に『治療義務』みたいなものが課される制度があった方が良いと思う」と投げか