サンシャインシティプリンスホテルは、ムーミンバレーパークとコラボして「ムーミンスペシャルルーム宿泊プラン」を4月11日から2027年3月31日まで提供する。客室は壁紙にムーミン・コミックス「家をたてよう」のイラストを使用し、ぬいぐるみなどを設置した。宿泊者にはタオルセットやトートバッグ、フラグメントケース、ホテルカードキーホルダー、ムーミンのイラスト入り3種のオリジナルコーヒーセット、ムーミンバレーパーク入