現地４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ準々決勝の第１レグで、伊藤洋輝（ベンチ入りも出番なし）が所属するバイエルン・ミュンヘンは、レアル・マドリーと敵地で対戦。41分にルイス・ディアス、46分にハリー・ケインがゴールを奪った後、74分にキリアン・エムバペに１点を返されたが、２−１で先勝した。プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたのは、スコアラーではなくマヌエル・ノイアーだ。40歳の頼れる守護神は好守