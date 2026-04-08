三重県鳥羽市に位置する「鳥羽温泉郷」は、海と海幸、そして温泉の3拍子がそろった魅力的な温泉地です。最大の特徴は、市内の各宿泊施設によって泉質や効能が多種多様であることです。主な泉質には炭酸水素塩泉をはじめ、塩化物泉や単純温泉などがあります。2026年3月5日には鳥羽足湯処「とまり湯」が再開されるなど、気軽に温泉を楽しめるスポットも充実しています。多くの宿では、リアス式海岸が織りなす鳥羽湾の絶景を望む露天