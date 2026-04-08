元SPEEDの島袋寛子さんは4月7日、自身のInstagramを更新。デビュー30周年を迎えたことを報告し、美しいモデルショットを公開しました。【写真】島袋寛子の美脚際立つ赤セットアップ姿「時間が止まってない？？」島袋さんは「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えますみんなありがとう」とつづり、2枚の写真を投稿。赤いジャケットとショートパンツのセットアップに身を包んだモデルショットです。2枚目はスツールに腰掛けた全身