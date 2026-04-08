財務省財務省が8日発表した2月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は、前年同月比0.1％減の3兆9327億円だった。黒字は13カ月連続で、海外投資に伴う利子や配当金の受け取りが寄与した。中国からの輸入が増加し、貿易収支の黒字額は大幅に減少した。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は67.0％減の2676億円の黒字となった。輸出は2.8％増の9兆3722億円、輸入は9.7％増の9兆10