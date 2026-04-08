◇欧州チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦スポルティング0―1アーセナル（2026年4月7日ポルトガル・リスボン）スポルティング（ポルトガル）のMF守田英正はホームにアーセナル（イングランド）を迎えた準々決勝第1戦でダブルボランチの一角で先発した。プレミアリーグ首位を走る強豪を相手に難しい戦いが予想された中で前半31分には相手FWトロサールへの気迫あふれるスライディングタックルを浴びせて警告。しかし、その