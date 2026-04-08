絶えず真面目に働かないと成功者にはなれないのか。ライターの栗下直也さんは「本田宗一郎はホンダを創業する前、働きづめだった会社を辞めて、妻に養われながら1年間何もしない期間を過ごしていた」という――。※本稿は、栗下直也『脱力偉人伝――人生サボるが勝ち』（亜紀書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■仕事を辞めたサラリーマンのリアル2022