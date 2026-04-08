資産を増やすには、どこに預ければいいのか。金融教育家の上原千華子さんは「銀行口座より投資信託のほうが利回りが良いことが多いが、だからと言ってすぐ使うお金まで投じてしまうのはリスクが高い。大切なのは、お金の目的に合った置き場所を選ぶことだ」という――。写真＝iStock.com／Wipada Wipawin※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wipada Wipawin■「一番増える場所」を選ぶと失敗する新年度が始まる4月。心機一転