退職金1700万円を「とりあえず銀行へ」。そう考える人も多いのではないでしょうか。しかし、物価が上がる時代では、預金だけでは資産の価値が実質的に減ってしまう可能性があります。では、退職金はどのように管理するのが合理的なのでしょうか。 今回は、預金と投資、それぞれの考え方を整理してみましょう。 退職金1700万円を「全額預金」にするリスク：物価上昇で「お金の価値」は目減りする 定年退職という人