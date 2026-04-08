『箱の男』都会〈著〉白泉社９９０円住宅街で、箱に入った男の遺体が発見された。それより十数年前、５歳の由美子は、幼稚園で描いた箱の絵を指し、「パパだよ！」と無邪気に笑って周囲を凍り付かせていた。母は幼い由美子に、父は心の風邪で外に出られないのだと説明していたが――。シンプルなコマ割りとほのぼのタッチで描かれるのは、予想外の展開をみせるダーク・サイコサスペンスだ。物語は由美子の成長を軸に進