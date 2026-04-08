【1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念】 5月23日ごろ 発売予定 価格：63,800円 【1/10RC 1978 フォード ザクスピード カプリ ターボ (TT02シャーシ)】 5月30日ごろ 発売予定 価格：18,700円 「1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念」全長435mm。写真はキットを組み立てて塗装したもの タミヤは、RCカӦ