暑い季節を快適に乗り切るためのアイテムが、しまむらから今年も登場♡人気のFIBERDRYシリーズは、通気性や吸水性に優れた機能性インナーやレッグウェアが充実しています。ムレやベタつきを抑えながら、さらっとした着心地を叶えてくれるのが魅力。毎日のコーデに取り入れやすい、頼れる夏アイテムをチェックしてみてください♪ さらっと快適インナーシリーズ レディースの「FIBERDR