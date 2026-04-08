フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。トレーニング再開ショットを公開した。「筋トレと美容の話。骨折から早1ヶ月。運動は一応していたのですが（やってたんかーい。笑）かなりゆるゆるだったので、4月に入ったこともあり無理のない範囲で筋トレを再開します（右手はまだダンベルは持たないです！）」とトレーニングを再開したショットをアップ。そして、「とても大事な撮影が