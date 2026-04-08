「ブルージェイズ１−４ドジャース」（７日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、三回の第２打席で先制タイムリーを放った。これが決勝打となりチームは破竹の５連勝だ。先頭のキム・ヘソンが右中間を破る二塁打を放って出塁。急きょスタメン出場した男が突破口を切り開くと、続くフリーランドは送りバントを試み、ガーズマンの一塁送球がヘルメットを直撃。犠打野選で無死一、三塁と好機が広