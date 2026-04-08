きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時、2500円以上値上がりしました。【写真を見る】【速報】日経平均株価 一時2500円超の値上がりトランプ大統領の「イラン攻撃2週間停止に同意」受け原油先物価格は一時91ドル台イラン情勢をめぐって、トランプ大統領が日本時間・午前7時半すぎ、「イランへの攻撃を2週間停止することに同意した。これは双方による停戦だ」と自らのSNSに投稿。これを受け、ニューヨーク原油市場で