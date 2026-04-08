きょう未明、東京・渋谷区のブランド品の買取店に少なくとも3人が侵入しました。バッグや貴金属などを盗み、逃走しているということで、警視庁が行方を追っています。きょう午前3時すぎ、渋谷区広尾にあるブランド品の買取店に複数人が侵入しました。警視庁によりますと、警備保障会社からの通報を受けて渋谷署の署員が現場に駆け付けたところ、店のショーケースが割られ、バッグや貴金属などが盗まれたということです。当時、店は