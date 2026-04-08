メーカーの垣根を超えた「合同EV試乗会」が実施された理由とは世界初の量産BEV（バッテリーEV：電気自動車）である日産「リーフ」（初代）の登場から、すでに15年以上が経過しました。現在では国内外の様々な自動車メーカーから、多種多様なBEVが登場しています。【動画】メーカー直撃！ 各社で大きく違う「ニッポン“最新”EV」の実情を「試乗動画」で見る数年前は「BEVこそがカーボンニュートラル実現の最適解」と新聞・経