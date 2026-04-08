4月10日（金）からのハッピーセットは「サンリオキャラクターズ」と「トミカ」です。今回はゴールデンウィーク期間を含み、5週間の販売期間になっています。ハッピーセット®「サンリオキャラクターズ」は、日常使いもできるおもちゃが全9種類可愛いサンリオのキャラクターたちが、好きなことや得意なこと、夢にフィーチャーしたおもちゃになって登場！それぞれのキャラクターの世界観を楽しみながら、日常のさまざまなシー