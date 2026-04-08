＜マスターズ 事前情報◇7日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞池越えとなる16番パー3。ティショットを打った松山英樹と片岡尚之に向け、パトロンたちから「Skip it！ Skip it！」と“おねだりコール”が飛んだ。マスターズの風物詩ともいえる水切りショットをひと目見ようと、多くの観客が集結していた。【現地写真】クラブ池ポチャの瞬間をとらえた！松山英樹は大笑いキャディは大慌てその声