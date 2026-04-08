投機円売り主導だった2022、2024年の円安阻止介入局面 日本の通貨当局は、2022年と2024年に円安を阻止する為の替市場介入を行った。この介入局面におけるCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションは、売り越しのピークが前者では10万枚以上に、後者では18万枚以上に拡大した（図表1参照）。【図表1】米ドル／円とCFTC統計の投機筋の円ポジション（2022年～） 出所：LSEG社データよりマネックス