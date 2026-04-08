８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べて２６００円超上昇した。５万６０００円台で推移している。取引時間中としては３月５日以来、約１か月ぶりに５万６０００円台を回復した。米国のトランプ大統領は自身のＳＮＳで、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると明らかにした。市場では、中東情勢への警戒を強めていた投資家の心理が大きく改善し、東証プライム銘柄の９割超が上昇する